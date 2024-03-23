Красногорск, 23 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Спасатели продолжают тушить очаговое горение в «Крокус Сити Холле» на кровле, втором и третьем этажах в общей сложности на 500 квадратных метрах, сообщили 23 марта в пресс-службе МЧС.

Следственный комитет России. Кадр из видео

«Пожарные МЧС России продолжают тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах. Общая площадь составляет 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Более 100 спасателей разбирают завалы. Аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» работают на месте обрушения. Разобрали 41 кубический метр завалов.

С пострадавшими и родственниками погибших работают 35 психологов МЧС России.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Вспыхнул пожар. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе». Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с одним из задержанных по подозрению в теракте. Он приехал из Турции 4 марта, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Предполагаемый главарь группировки также рассказал на допросе, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.