Берлин, 23 марта, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в соцсети Х, что ФРГ осуждает трусливый, бесчеловечный террор и сочувствует народу России.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Мы скорбим вместе с семьями жертв теракта под Москвой. Невинные люди, которые просто хотели попасть на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор — в любом месте», — написала глава МИД ФРГ.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон на странице в соцсети X сообщил, что Великобритания самым решительным образом осуждает теракт в «Крокусе» и выражает свои соболезнования семьям погибших. Ничто никогда не может оправдать такое ужасающее насилие, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта канцлер Германии Олаф Шольц осудил ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в «Крокусе». МИД Германии 22 марта выразил соболезнования в связи с терактом. Ведомство отметило, что кадры с места трагедии ужасают.

Многие страны не только выразили соболезнования в связи с трагедией в Москве, но и осудили теракт. В их числе оказались Армения, Греция, Франция, Канада, Австрия, Япония, Индия, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Израиль, Белоруссия, Туркмения, Чили, Венгрия, Сирия, Сингапур и другие.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал список 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящее время в медучреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 пострадавший.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что силовики задержали по делу о теракте 11 человек.