Берлин, 23 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц осуждает теракт, совершённый в здании подмосковного торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл». Об этом он заявил 23 марта в соцсети X (бывш. Twitter).

Global Look Press/IMAGO/Frederic Kern Канцлер Германии Олаф Шольц

«Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Ведомство отметило, что кадры с места трагедии ужасают. Берлин также призвал к тщательному расследованию преступления.

При этом многие страны не только выразили сожаление, но и осудили теракт. В их числе оказались Армения, Греция, Франция, Канада, Австрия, Япония, Индия, Израиль, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Сирия и ряд других стран.

Теракт в Подмосковье произошёл вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы прошли в том числе в концертный зал, где собралось много зрителей, и устроили стрельбу из автоматов. Также в здании прогремел взрыв, начался крупный пожар. Спасатели продолжают вести борьбу с огнём.

Следственный комитет 23 марта сообщил, что в теракте в «Крокусе», по предварительным данным, погибли 93 человека, число жертв продолжают уточнять. После этого Telegram-канал сообщил, ссылаясь на источник, что число погибших превысило 100 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов. По информации ведомства, преступники имели контакты на Украине и планировали бежать туда. СКР также сообщил 23 марта о задержании в Брянской области возле украинской границы четверых подозреваемых в совершении теракта.