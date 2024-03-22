Берлин, 22 марта, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с терактом в здании торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» в Московской области. Соответствующее заявление вечером 22 марта опубликовал официальный аккаунт МИД ФРГ в социальной сети X.

Известия /Эдуард Корниенко

«Кадры страшного нападения на невинных людей в «Крокус Сити Холле» под Москвой ужасают… Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали как можно скорее провести тщательное расследование теракта и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько людей ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. В результате теракта погибли не менее 25 человек, пострадали ещё 45. Кроме того, в здании прогремел взрыв, начался пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить это нападение. В МИД Белоруссии назвали стрельбу в «Крокус Сити Холле» чудовищным террористическим актом и выразили соболезнования родным и близким погибших. В дипведомстве также добавили, что белорусское посольство в России находится в контакте с российскими правоохранительными органами и выясняет, нет ли среди пострадавших граждан Белоруссии.

В администрации Соединённых Штатов Америки заявили, что Вашингтон не располагал информацией о подготовке этой атаки. При этом в Белом доме указали, что не видят признаков того, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастны Украина или украинцы. Мария Захарова, комментируя эти заявления, призвала США передать российской стороне всю информацию об этом нападении, если они располагают такими данными.