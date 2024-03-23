Москва, 23 марта, 2024, 10:07 — ИА Регнум. В больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Такие данные сообщили в МЧС России по состоянию на 09:00 мск 23 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Список госпитализированных в лечебные учреждения ведомство опубликовало на официальном интернет-портале. В нём 107 фамилий.

Ранее в списке МЧС значились 99 человек. Такие данные ведомство публиковало по состоянию на 4:00 мск 23 марта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла». По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов.

Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК сообщили, что, по предварительной информации, число погибших в результате теракта превысило 60 человек.

По данным Минздрава, после теракта госпитализировали 115 человек, в том числе пятерых детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. 60 пострадавших в результате теракта находятся в тяжёлом состоянии.

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В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По последним данным, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области.

По данным Telegram-канала «112», число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.