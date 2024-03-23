Вашингтон, 23 марта, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Х (бывшая Twitter) сочли, что за терактом в «Крокусе» стоит ЦРУ. Такие данные показал опрос на странице немецкого бизнесмена Кима Доткома.

Известия/Эдуард Корниенко

Так, из 55 тысяч проголосовавших пользователей 74% считают, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит ЦРУ, ещё 26% ответили, что так не считают.

Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Следственном комитете заявили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших при теракте в «Крокусе». По данным источника Telegram-канала «112», число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» возросло до 183 человек. СК сообщил, что, по предварительной информации, число погибших в результате теракте превысило 60 человек.