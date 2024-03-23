Москва, 23 марта, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В Донецке приспустили государственные флаги России после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта сообщила главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова в Telegram-канале.

Telegram-канал Марины Ахмедовой

«В Донецке приспущены флаги. Люди несут цветы», — написала она.

На выложенных фотографиях видно, что государственные флаги в городе приспустили, а у мемориальных мест лежат букеты цветов в память о погибших и пострадавших в результате теракта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что посольство России в Японии приспустило флаг в связи с терактом в подмосковном ТРЦ. До этого Русский дом в Анкаре объявил траур в связи с терактом в «Крокусе». А перед посольством России в Австрии также приспустили флаг в знак скорби по погибшим в результате теракта.

В Запорожской области отменили все развлекательные и спортивные мероприятия после террористической атаки в Подмосковье. В регионе также приспустили государственные флаги в знак солидарности и скорби по жертвам теракта.

Вечером 22 марта вооружённые люди в камуфляже ворвалась в здание подмосковного ТРЦ, где должен был пройти концерт российской группы «Пикник». По информации оперативных служб, их было от двух до пяти человек. По данным Следственного комитета, террористы были вооружены автоматами Калашникова с большим количеством боеприпасов.

Нападавшие открыли огонь по посетителям, а затем в ТРЦ прогремел взрыв и начался пожар, которому присвоили высший ранг сложности. По последней информации, количество погибших при террористической атаке на «Крокус Сити Холл» выросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эти данные подтвердили в минздраве Подмосковья.