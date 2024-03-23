Москва, 23 марта, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Перед посольством Российской Федерации в Японии приспустили флаг в связи с терактом в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область). Об этом в субботу, 23 марта, сообщил представитель дипмиссии в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Как передавало ИА Регнум, ранее Русский дом в Анкаре объявил траур в связи с террористической атакой в «Крокус Сити Холле». Перед посольством России в Вене также приспустили флаг в знак скорби по жертвам теракта.

В пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», и открыли стрельбу, после чего в здании раздался взрыв и вспыхнул пожар, площадь которого, по информации МЧС, достигла 12,9 тысячи квадратных метров. Как сообщили в СК России, в результате теракта погибли более 60 человек. По данным министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК РФ («Террористический акт»).

Заявления с осуждениями теракта обнародовали представители Белоруссии, Турции, Сербии и Греции. Соболезнования родным и близким погибших выразили страны Южной Америки, в числе которых Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и Перу. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что страны Азии, Африки и Латинской Америки выразили солидарность с Россией. Теракт в «Крокус Сити Холле» решительно осудили Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.