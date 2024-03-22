Донецк, 22 марта, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Российские военные ракетным ударом поразили Криворожскую теплоэлектроцентраль в Днепропетровской области на Украине, сообщил 22 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Было попадание в криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине Кривого Рога», — заявил он ТАСС.

По данным подполья, в Кривом роге зафиксировали три попадания. Украинские власти при этом сообщили о повреждении инфраструктурного объекта, скрывая конкретику.

Минобороны России 22 марта сообщило, что Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, железнодорожным узлам, арсеналам, ВПК, местам дислокации формирований ВСУ и наёмников. По данным ведомства, за неделю ВС РФ нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны украинской армии.

Координатор николаевского подполья 22 марта рассказал о серии российских ударов по военным объектам на Украине. Среди них завод «Электротяжмаш» в Харькове, военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром, авиамоторный завод «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье, завод дронов ВСУ «Южмаш», а также военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.