Донецк, 22 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по заводу «Электротяжмаш» в Харькове с тяжёлой военной техникой Вооружённых сил Украины, сообщил 22 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть попадание в завод «Электротяжмаш», где находилась тяжелая военная техника», — заявил он «РИА Новости».

По уточнённым данным подпольщиков, удар Вооружённых сил России по Харькову утром 22 марта поразил, помимо прочих военно-промышленных и энергетических объектов, завод «Элетротяжмаш». Как уточнил Лебедев, завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Ранее, 22 марта, координатор николаевского подполья рассказал о серии российских ударов по военным объектам на Украине. Так, под удары попали военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром. ВС России также нанесли удары по танковому заводу в Харькове, авиамоторному заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье, заводу дронов ВСУ «Южмаш», а также военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

В Минобороны 22 марта сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ.

Помимо этого, ВС России за неделю нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы ВСУ российских территорий.