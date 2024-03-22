Украина, 22 марта, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные ударили по авиамоторному заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают беспилотники для ВСУ и переоснащают ракеты для комплекса С-200. Об этом сообщило 22 марта николаевское подполье.

Иван Шилов ИА Регнум

«Один из запорожских подпольщиков написал: «Два чётких прилёта, второй с последующей детонацией. Всё это было хорошо слышно при закрытых окнах», — рассказал «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришёлся на завод «Мотор Сич», производящий авиационное и аэродромное оборудования.

«Предприятие на грани банкротства, сейчас чаще используется для сбора БПЛА ударного типа и для переоснащения ракет С-200», — добавил подпольщик.

Минобороны России официально об ударах по заводу в Запорожье не сообщало.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день Лебедев сообщал о российских ударах по объектам в Харьковской области. Он заявил, что ракетный удар нанесён утром 22 марта, местные жители насчитали порядка 20 прилётов, в частности по Харьковскому заводу транспортного машиностроения, занимающемуся ремонтом танков, в том числе иностранного производства. По данным подполья, удар российские военные могли нанести также по украинскому военному командованию, ответственному за нападения на Белгородскую область.