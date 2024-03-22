Москва, 22 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором украинская армия собиралась принять американские истребители F-16. Об этом 22 марта рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Хмельницкой области.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в беседе с «РИА Новости» координатор, подполье в Хмельницком сообщило о двух взрывах на окраине города.

«Также известно о прилёте по аэродрому в Хмельницкой области, город Староконстантинов. Аэропорт часто выступает целью ударов. По данным подполья, там идёт подготовка к принятию самолётов F-16», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что Амстердам намерен поставить Киеву F-16 во второй половине 2024 года. Ранее она заявила, что голландские власти также передадут Украине 150 млн евро на финансирование закупки управляемых ракет «воздух — земля», запуск которых возможен с этих самолётов.

В начале февраля Оллонгрен заявила, что Амстердам передаст Киеву дополнительно шесть F-16, кроме уже обещанных до этого. Таким образом, украинская армия получит 30 истребителей и якобы сможет получить превосходство в воздухе.

Американское издание The National Interest 16 марта написало, что мизерное количество устаревших F-16 не поможет Киеву в конфликте. По словам обозревателя, устаревшие американские истребители не смогут тягаться с современными самолётами ВКС России и украинские войска вынуждены будут их использовать редко.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 24 февраля предупредил об угрозе прямого конфликта России с НАТО в случае, если Киев получит американские истребители F-16 и начнёт использовать их для нанесения ударов по российской территории. По его словам, на Западе отчаянно ищут game-changer — способный разом изменить ход военных действий фактор, в существовании которого они себя убеждают.