Донецк, 22 марта, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром попали 22 марта под ракетный удар Вооружённых сил России. Об этом «РИА Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Mil.ru

«Первые два удара пришлись в аэродром Коломыя — этот военный аэродром расположен восточнее города Коломыя на юго-востоке Ивано-Франковской области», — уточнил Лебедев.

Как рассказали в подполье, в ночь с 21 на 22 марта в Ивано-Франковске зафиксировали три прилёта.

Помимо этого, в Житомирской области, по данным подполья, прогремел взрыв с последующей детонацией в стороне аэродрома Озерное. Лебедев добавил, что на данном аэродроме базируется истребительная бригада Военно-воздушных сил Украины.

В Минобороны России эту информацию официально не подтвердили.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Лебедев сообщил о российском ударе по танковому заводу в Харькове. Он рассказал, что местные жители насчитали порядка 20 прилётов, в частности по Харьковскому заводу транспортного машиностроения. Как уточнил координатор николаевского подполья, завод занимается ремонтом танков, в том числе иностранного производства.

Лебедев также сообщил, что российские военные ударили по авиамоторному заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву Запорожье, где собирают беспилотники для ВСУ. Помимо этого, российские военные нанесли удар по заводу дронов ВСУ «Южмаш». Лебедев добавил, что российские военные 22 марта нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. На нём украинская армия собиралась принять американские истребители F-16. В Минобороны России эту информацию официально не подтвердили.