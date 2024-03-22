Донецк, 22 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по стратегическому предприятию украинского военно-промышленного комплекса, заводу «Южмаш» в Днепропетровске, где производили беспилотники для ВСУ. Об этом стало известно 22 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Днепропетровск получил четыре попадания, Днепродзержинск — ещё одно. В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны Южного машиностроительного завода им. А. М. Макарова», — рассказал «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Южмаш» производил ракетно-космическую технику, до 2014 года выпускал ракеты-носители «Зенит», во время украинского конфликта начал производство различной техники и оборудования, включая беспилотники разных типов для ВСУ.

Минобороны России официальных заявлений об ударах по объектам в Днепропетровске не делало.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев ранее заявлял и о других ударах российских войск по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, по его данным, 17 марта ракетные удары Вооружённых сил России по Николаеву поразили бронетанковый завод, где ремонтировали западную военную технику ВСУ, включая немецкие танки Leopard-2. Подполью, по словам Лебедева, известно, что с начала осени 2023 года завод работал в три смены, после ударов в 2022 году на завод перестали брать местных жителей и привозили рабочих с запада Украины.

Также, по его сведениям, ВС России ударили по заводу «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производили детали для ракет и ремонтировали технику ВСУ. К месту происшествия отправили много машин скорой помощи, в том числе с окраин города, а раненых вывозили в бывший санаторий «Дубки», где ВСУ сделали для себя базу. Позднее, 22 марта, подполье заявляло об ударах по танковому заводу ВСУ в Харькове и по военному заводу «Мотор Сич», производившему дроны для ВСУ и занимавшемуся переоборудованием ракет для комплексов С-200. Минобороны России официально не подтверждало ни один эпизод.