Москва, 22 марта, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Россия не потерпит существования у своих границ страны, желающей отобрать Крым и новые регионы. Об этом в интервью aif. ru заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Марина Каширская ИА Регнум

«Россия не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что для Москвы главное обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом.

Поэтому Москва продолжит действовать так, чтобы Киев, его военный потенциал не могли угрожать безопасности России и её новых территорий, заверил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Участие в голосовании приняли более 84% избирателей, за возвращение в состав России высказались более 96% из них. При этом власти Украины продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утрачен контроль.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 1 января о том, что в 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. По его словам, Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ. Он также назвал будущую операцию против Крыма «примером для всего мира».

Журналисты издания Responsible Statecraft отметили, что киевский режим остаётся непоколебимым в намерениях «вернуть» утраченные территории, включая Крым, но у ВСУ нет шансов это сделать. Поэтому Киеву лучше остановить вооружённый конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, подчеркнули авторы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что киевскому режиму стоит забыть о претензиях на полуостров. Он напомнил, что одна из целей специальной военной операции, по сути, — это признание российского статуса Крыма на международной арене.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году является преступным актом, никакой целесообразности у этого решения не было.

Американский журналист Такер Карлсон уверен, что возвращение полуострова Украине никогда не произойдёт, так как это «безумие» и те, кто заявляет о подобном, являются «детьми, которые не разбираются в регионе».

Навсегда забыть о Крыме и оставить свои ожидания о его возвращении киевскому режиму посоветовал председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, бизнесмен и политик Унвер Сель. Он напомнил, что крымчане безвозвратно определили свою судьбу в 2014 году — тема была закрыта.

В своём видеообращении по случаю референдума о воссоединении Крыма с Россией министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт, он, согласно воле жителей, является неотъемлемой частью России.