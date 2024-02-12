Абу-Даби, 12 февраля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Возвращение Крымского полуострова Украине никогда не произойдёт, так как это «безумие» и те, кто заявляет о подобном являются детьми, которые не разбираются в регионе. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

РИА Новости / Максим Блинов

По его словам, политики в Вашингтоне не пытались задуматься о достижимых целях в отношении России, а заявления руководства США о том, что Крым должен быть возвращён Украине являются безумием.

«Вы ребёнок и не имеете никакого понятия в том, что происходит и что возможно, если, как американские власти считаете, что Крым можно вернуть Украине», — пояснил Карлсон.

По мнению журналиста, американские политики мыслят категориям 30-х годов XX века, в то время как президент РФ Владимир Путин знает подробности глубины истории и размышляет гораздо шире.

«Разговор с американским политиком об истории региона начнётся и закончится разговором, конечно же, о периоде Чемберлена, Черчилля и Гитлера. Исторический период, шаблонами которого мыслят американские политики сегодня, очень мал, и, по факту, это двухлетний период в 1930-х годах. И всё (в политики. — Прим. ред.) основано на понимании истории и человеческой природы этим (промежутком времени. — Прим. ред.), и это безумие», — пояснил журналист.

Карлсон отметил, что американские политики убедили сами себя в том, что Путин якобы собирается захватить Польшу. Однако, по словам Карлсона, у российского лидера нет интереса расширять географию конфликта, потому что Россия и так самая большая страна в мире и её трудно управлять.

Как передавало ИА Регнум, в ходе интервью Карлсону Путин заявил, что у России нет никаких глобальных территориальных притязаний и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

По его словам, делая подобные заявления, руководство стран пытается запугать своё население мнимой российской угрозой.

На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил, что только в том случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию.

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ заверил: это абсолютно исключено.

19 декабря на коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин заявил, что, если бы после государственного переворота 2014 года в Киеве Крым не вернулся бы в состав России, там была бы резня.