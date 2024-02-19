Симферополь, 19 февраля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году является преступным актом, никакой целесообразности у этого решения не было, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершён под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово», — сказал Константинов «РИА Новости».

Также он не исключил вероятность своего рода сделки Никиты Хрущёва с руководителями Украинской ССР, лояльность которых покупалась Крымом. По словам руководителя крымского парламента, других рациональных объяснений этому решению нет.

Константинов сравнил передачу полуострова УССР с тем, как передают мешок картошки, а также как во времена крепостного права дарили имения вместе с крепостными.

«Те, кто сегодня осмеливается говорить о каком-то там «возврате» Крыма Украине, относятся к крымчанам как к крепостным, как к этой самой пресловутой картошке. Но мы не овощи. С нашей волей всем придётся считаться», — сказал Константинов

Глава парламента напомнил, что крымчане однозначно выразили своё решение ещё десять лет назад на референдуме и сейчас твёрдо продолжают стоять на своём.

Как сообщало ИА Регнум, прощание с крымскими правоохранителями, убитыми в феврале 2014 года на майдане в Киеве, стало переломным моментом в судьбе Крыма. Крымчане поняли, что защитить свою землю они смогут только вместе с Россией, а гибель правоохранителей осталась на совести майданных вождей, продажной украинской власти и «активистов майдана» — членов нациствующих банд и провокаторов, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошёл в историю как передача Крыма Украине.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.