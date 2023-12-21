Вашингтон, 21 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Киевскому режиму стоит смириться с потерей территории для урегулирования конфликта, как сделала Финляндия во время Советско-финской войны, пишет Responsible Statecraft.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того», — говорится в статье.

В публикации также сообщается, что сегодня киевский режим остаётся непоколебимым в своих намерениях вернуть «утраченные территории, включая Крым», однако у ВСУ нет шансов этого сделать.

Поэтому Киеву лучше остановить вооруженный конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах, заключили в статье.

Для главы киевского режима Владимира Зеленского важно постоянно подчеркивать, что он не пойдёт на переговоры с Россией, так как в противном случае Украина останется без западной помощи, сообщил в беседе с ИА Регнум политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Президент России Владимир Путин 19 декабря сказал, что если киевский режим захочет идти на переговоры с Россией, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их, исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.