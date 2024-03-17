Москва, 17 марта, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий бизнесмен и политик Унвер Сель считает, что киевский режим должен навсегда забыть о Крымском полуострове, оставить свои ожидания о его возвращении. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Унвер Сель часто бывает в Крыму и не понаслышке знает о ситуации.

Он не раз говорил, что «украинцы на самом деле очень хорошо знают, что Крым никогда не был Украиной».

«Рекомендую Украине полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий. Решения крымчан надо уважать. Жители полуострова уже давно сделали свой выбор, законно реализовав своё право на самоопределение», — посоветовал Унвер Сель, добавив, что регулярные призывы запада «вернуть Крым Украине» звучат не реалистично.

Также лидер сообщества крымских татар подчеркнул, что крымчане безвозвратно определили свою судьбу в 2014 году — тема была закрыта. Крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня, резюмировал Сель.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 марта позвонил ряду действующих и бывших руководителей Крыма и поздравил их с 10-летием воссоединения республики с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

16 марта в своём видеообращении по случаю референдума о воссоединении Крыма с РФ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.

Референдум в Крыму прошёл после свержения в Киеве законно избранной власти Украины. Голосование было проведено 16 марта 2014 года. При явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В марте 2014 года был подписан договор о воссоединении этих регионов с Россией.