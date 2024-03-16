Симферополь, 16 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, полуостров согласно воле его жителей является неотъемлемой частью России, отметил 16 марта в своём видеообращении по случаю референдума о воссоединении Крыма с РФ министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пресс-служба Ялты/ТАСС

В марте 2014 года жители Крыма осознанно определили своё будущее, приняв решение о воссоединении с Россией и реализовав тем самым своё право на самоопределение, закреплённое в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права, заявил Лавров. Это решение позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского режима в Киеве, подчеркнул министр.

«Мы все хорошо помним ту тревожную страшную весну, когда в результате кровавого госпереворота власть в Киеве захватили неонацисты. Помним и пресловутые «поезда дружбы», которые снаряжались идейными последователями бандеровцев для подавления жителей полуострова, не захотевших предать свои ценности, культуру, историю, многовековые традиции предков», — сказал Лавров.

Дальнейшие действия киевских неонацистов — санкции, подрывы ЛЭП, транспортная, энергетическая и водная блокады — лишь укрепили уверенность жителей республики в правильности своего выбора, отметил он.

За минувшие годы в Крыму удалось преодолеть многие проблемы, доставшиеся «в наследство» от Украины, и реализовать множество масштабных социальных и инфраструктурных проектов, отметил министр. В Крыму неукоснительно соблюдаются права всех без исключения граждан, вне зависимости от национальности и языка, и жители республики могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом, добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, референдум в Крыму прошёл после свержения в Киеве законно избранной власти Украины. Голосование было проведено 16 марта 2014 года. При явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В марте 2014 года был подписан договор о воссоединении этих регионов с Россией.