Симферополь, 25 декабря, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Киевскому режиму стоит забыть о претензиях на Крым. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Известия/ Александр Полегенько

Он напомнил, что одна из целей специальной военной операции, по сути, — это признание российского статуса полуострова на международной арене.

«Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше <…> чем меньше они будут думать о Крыме как о своём регионе (потому что все, эта тема ушла навсегда), тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины», — подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей для них закрыта, тем лучше будет для всех.

Как сообщало ИА Регнум, бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис допустил, что Украина столкнётся с необходимостью отказаться от желания вернуть Крым и другие российские территории. По его мнению, шансы на захват украинскими военными полуострова и новых регионов России ничтожны, а Украина даже в случае продолжения помощи со стороны Запада сможет продержаться не больше года.

Возможности для Украины вернуть Крым не увидел и сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки). Кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд выразил мнение, что Украине не удастся вернуть себе регионы, воссоединившиеся с Россией.

В свою очередь глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит забыть о полуострове и восстановлении ранее существовавших украинских границ.

В марте 2014 года Крым по итогам законного референдума, на котором порядка 96% на полуострове проголосовали за вхождение в состав России, воссоединился с Москвой. При этом украинские власти отказываются признавать решение народа и продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утратили контроль.