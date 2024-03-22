Москва, 22 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство иностранных дел вопрос о сообщениях внешнеполитического ведомства Польши по поводу имеющейся у США информации о готовящейся диверсии на «Северных потоках».

Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Место утечки газа из газопровода «Северный поток» после диверсии

«Давайте это оставим нашему министерству иностранных дел», — заявил представитель Кремля.

Ранее, 22 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США были в курсе подготовки диверсии на «Северных потоках». Он отметил, что США заранее знали и не стали этому мешать.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила 20 марта, что американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Дипломат напомнила слова президента США Джо Байдена и замглавы Госдепа Виктории Нуланд о соответствующих намерениях.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Власти двух скандинавских стран, а также Германии начали расследование без участия России.

ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Швеция 7 февраля объявила о прекращении расследования подрыва в связи с отсутствием подозреваемых, отметив, что среди подданных страны нет причастных к преступлению, но СМИ предположили, что решение связано с невозможностью установить вероятных преступников. В Германии заявили о продолжении расследования, несмотря на решение шведской стороны.

Американский журналист Сеймур Херш, проведя независимое расследование, указал на причастность США к подрыву газопроводов. Президент России Владимир Путин также назвал ЦРУ ответственным за теракт на «СП» и «СП-2». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отметил, что Вашингтону было выгодно взорвать газопроводы.