Берлин, 6 февраля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Германии заявили о продолжении расследования подрыва «Северных потоков». Как стало известно 6 февраля, генпрокуратура страны продолжила следствие, несмотря на решение шведской стороны закончить аналогичный процесс и представить выводы.

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«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — заявили в ведомстве.

О том, что Швеция в ближайшее время объявит о завершении разбирательства по делу днём ранее заявил шведский прокурор Матс Люнгквист. СМИ предположили, что решение связано с невозможностью установить подозреваемых. Заявление генпрокуратуры ФРГ привело РБК.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков» произошёл в сентябре 2022 года, когда взрывы разрушили нитки трубопроводов. Началось расследование, к которому не допустили Россию. Американский журналист Сеймур Херш написал о причастности США к подрыву и заявил, что приказ о минировании отдал лично американский лидер Джо Байден. В свою очередь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом стоит Украина.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что больше всех в ликвидации газопроводов заинтересованы США как поставщик энергоносителей в Европу. По его словам, виновников случившегося выявят, так как «шила в мешке не утаишь».

После этого глава департамента МИД КНДР по вопросам России Ким Чон Гю заявил, что Запад пытается скрыть следы причастности к подрыву, о чём свидетельствует факт его отказа на законные запросы Москвы об участии в расследовании.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в октябре заявил, что США взорвали «потоки», чтобы не допустить доставку газа из страны в Европу. Он подчеркнул, что американская сторона использовала украинский конфликт для разрыва российско-европейских отношений и устранения конкурентов, а Байден, назвавший помощь Киеву и Тель-Авиву разумной инвестицией, спровоцировал и продолжает развивать ситуацию на Ближнем Востоке, как и на Украине.

В январе 2024 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что России так и не предоставили данных о ходе расследования теракта на газопроводах. Представитель Кремля напомнил, что Москва неоднократно отправляла соответствующие запросы, но ничего не получила.

Как отметил Песков, заказчиков и исполнителей теракта необходимо найти, а взрывы он назвал диверсией против критически важной международной инфраструктуры. Москва с интересом ожидает каких-либо вердиктов и решений по расследованиям, подытожил он.