Москва, 20 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Американское руководство было заинтересовано в уничтожении «Северных потоков». Хотя расследование ещё не закончилось, все помнят, как президент США Джо Байден и замглавы Госдепа Виктория Нуланд говорили о намерении уничтожить газопроводы, заявила 20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Nord Stream AG/Global Look Press

«Да, не закончено следствие по «Северным потокам», но и без следствия мы помним, что сказали президент США Байден и Нуланд относительно этого проекта, сказали, что они его уничтожат. Через полгода он был уничтожен», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Москва ведёт собственное расследование теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». При этом Россия постоянно будет требовать транспарентности международного расследования.

Захарова объяснила, зачем США решили устроить диверсию. Ещё до введения западных санкций Россия и страны ЕС достигли больших успехов в сотрудничестве, в том числе по линии энергетики. Вашингтон это не устраивало, и он начал усиленно бить по этим отношениям, понимая, как сильно это повредит Евросоюзу, в частности — в экономике.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошёл теракт: в результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП — 2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

Власти двух скандинавских стран, а также Германии начали расследование без участия России. Затем Швеция и Дания прекратили расследования. Американский журналист Сеймур Херш, проведя независимое расследование, указал на причастность США к подрыву газопроводов. Приказ совершить теракт отдал Байден, утверждает журналист. О том, что нужно уничтожить «СП» и «СП-2», Байден заявлял в одном из интервью американским СМИ.

ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 статьи 361 УК РФ).

Президент России Владимир Путин в начале февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал ЦРУ ответственным за теракт на «СП» и «СП-2». Он подчеркнул, что Вашингтону было выгодно взорвать газопроводы. Кроме того, у американской стороны были для этого возможности.