Стокгольм, 7 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Шведская прокуратура решила закрыть расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом 7 февраля сообщили в прокуратуре королевства.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

В ведомстве заявили, что установить подозреваемых не удалось. При этом следователи выяснили, что Швеция и шведские граждане не были вовлечены в атаку против трубопроводов. В связи с этим дело на территории страны официально закрыли.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на «Северных потоках», ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должны закрыть.

В качестве оснований для прекращения дела следствие назвало то, что саботаж не был направлен против интересов Швеции.

При этом прокурор подчеркнул, что Германия продолжит расследование взрывов на трубопроводах. Других подробностей он не раскрыл, отметив, что больше не может комментировать сотрудничество по делу.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков» произошёл в сентябре 2022 года. Несколько взрывов разрушили нитки трубопроводов, началось расследование, к которому Россию не допустили. Американский журналист Сеймур Херш в связи со случившимся написал статью о причастности США к подрыву, в которой заявил, что приказ о минировании газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.

Херш 22 декабря 2023 года заявил, что США начали готовить подрыв «Северного потока» задолго до начала спецоперации на Украине. Он утверждает, что диверсию планировали осуществить к концу мая 2022 года, но Байден отложил её, не объяснив причины своего решения.

Шведский прокурор Матс Юнгквист 5 февраля заявил, что скоро власти страны объявят решение по расследованию взрывов на «Северных потоках». На следующий день стало известно, что власти Швеции намерены закрыть расследование.

При этом в Германии, несмотря на решение Швеции, расследование продолжили. Его ведут федеральный генеральный прокурор и Федеральное управление криминальной полиции. Шведские власти могут передать Берлину свои материалы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 февраля заявил, что России так и не предоставили данные о ходе расследования теракта на газопроводах, хотя страна неоднократно их запрашивала. Он отметил, что заказчиков и исполнителей теракта необходимо найти. Взрывы на «СП» и «СП-2» Песков назвал диверсией против критически важной международной инфраструктуры. Он добавил, что Москва с интересом ожидает каких-либо вердиктов и решений по итогам расследований.

Херш 7 февраля заявил, что Дания и Швеция могли намеренно провалить свои расследования, точно зная то, что произошло в действительности и кто стоит за атаками.