Москва, 22 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин реализует полномочия так, как считает лучше, глава государства набирает команду, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время совещания с членами правительства России

«Процесс подбора кадров — достаточно келейный. <…> Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду», — заявил представитель Кремля в интервью aif.ru.

Песков сослался на слова Путина о том, что возможные перестановки пройдут спокойно и вдумчиво. Как напомнил пресс-секретарь, в день инаугурации избранного главы государства правительство сложит полномочия. После чего президент создаст новый кабинет министров.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования. По результатам выборов Владимир Путин набрал 87,28% голосов, за него проголосовали 76 277 708 человек. Баллотирующиеся на пост главы государства кандидаты Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала небывалым число избирателей, проголосовавших за действующего главу государства. Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей.

В голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны.