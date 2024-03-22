Москва, 22 марта, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Стремление ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно приведёт к ухудшению ситуации с продовольствием в мире, которую Запад уже довёл до абсурда. Об этом написала 22 марта в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она прокомментировала соответствующее предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите стран Евросоюза. Глава ЕК утверждает, что указанное решение якобы предотвратит дестабилизацию европейского рынка, а также лишит Россию доходов от торговли со странами Европы.

«Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Польша, Чехия, Литва, Латвия и Эстония призвали Еврокомиссию запретить импорт в ЕС зерновых культур из России и Белоруссии. Литовский министр сельского хозяйства Кестутис Навицкас отметил, что в 2023 году Евросоюз ввёз более 1,5 млн тонн российского зерна. Общая стоимость это продукции составила 437,5 млн евро.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в беседе с ИА Регнум заявил, что если Евросоюз решится ввести пошлины на зерно из России, это вряд ли окажет серьёзное влияние на поставщиков из РФ. Он подчеркнул, что российские поставки в ЕС не столь значительны по объёмам.

20 февраля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году рассчитывает поставить за рубеж до 70 млн тонн зерна.