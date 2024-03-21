Брюссель, 22 марта, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Европейская комиссия подготовила предложения о новых ограничениях и повышении пошлин на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Об этом по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе 21 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мы подготовили предложение о повышении тарифов на российский и белорусский импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки… Есть несколько веских причин для внесения этого предложения», — приводит её слова агентство Reuters.

По её словам, эти меры предотвратят дестабилизацию европейского рынка из-за российского зерна и сократят доходы Российской Федерации от экспорта сельскохозяйственной продукции в Европейский союз.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта издание Financial Times сообщило, что Евросоюз в ближайшие дни может принять решение о введении пошлины в размере 95 евро за тонну зерна, импортируемого из России и Белоруссии.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в беседе с ИА Регнум заявил, что российские поставки зерна в страны Европейского союза не настолько значительны, чтобы пошлины на российское зерно оказали серьёзное влияние на отечественных поставщиков. При этом он отметил, что настоящую угрозу европейским аграриям несут обширные поставки сельхозпродукции с Украины.

20 марта министерство сельского хозяйства Литвы опубликовало совместное с Латвией, Эстонией, Чехией и Польшей заявление с призывом к Европейской комиссии ввести запрет на импорт зерновых культур из России и Белоруссии в Евросоюз. Также главы ведомств пяти стран попросили ЕК обеспечить взаимодействие между странами — членами ЕС с целью эффективного применения этого ограничения.