Вильнюс, 21 марта, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Главы министерств сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести запрет на импорт зерновых культур из Российской Федерации и Белоруссии в Европейский союз.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Еврокомиссии с призывом запретить импорт зерна из Росси и Белоруссии в Евросоюз», — говорится в сообщении, опубликованном 20 марта на официальном сайте министерства сельского хозяйства Литвы.

Отмечается, что в обращении к комиссарам ЕС, инициированном Вильнюсом, также содержится просьба обеспечить взаимодействие между странами — членами объединения с целью эффективного применения этого ограничения на всей территории Евросоюза.

Глава министерства сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас напомнил, что в 2023 года Евросоюз импортировал более 1,5 миллиона тонн российского зерна на сумму в 437,5 миллиона евро.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта издание Financial Times сообщило, что Европейский союз в ближайшие дни может ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерна, импортируемого из России и Белоруссии. По мнению авторов материала, в результате усиления таможенных ограничений цены на зерно могут вырасти более чем на 50%. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что необходимо проанализировать, насколько и в какие сроки эти нововведения будут реализованы.