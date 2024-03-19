Брюссель, 19 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Если Евросоюз решится ввести пошлины на российское зерно, это вряд ли как-то серьёхно скажется на отечественных поставщиках, так как российские поставки в страны ЕС не настолько значительны, заявил в беседе с ИА Регнум президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам эксперта, Европа пытается выдать свои аграрные проблемы за влияние на рынок российского зерна, в то время как реальную угрозу европейским аграриям несут обширные поставки с Украины.

При этом из России в Евросоюз сейчас поступают сравнительно небольшие объёмы для Италии, Испании и некоторые других европейских стран, указал эксперт.

Он отметил, что попытки ряда европейских стран воспрепятствовать этим поставкам с Украины, чтобы поддержать своих аграриев, могут быть восприняты как отказ поддерживать киевский режим. И наоборот, с точки зрения политики ЕС логично обвинить Россию и Белоруссию в проблемах, с которыми столкнулись европейские фермеры из-за ввоза очень дешёвого украинского зерна. Именно поэтому еврочиновники выступили с идеей пошлин на российские и белорусские зерновые, уверен эксперт.

«Им надо глазки состроить — показать, что меры приняты. Хотя они вообще никак не решают главную проблему, которую пытаются решить — обвинить российское зерно в демпинге, а не украинское», — сказал собеседник ИА Регнум.

В реальности создание проблем для поставок российского зерна в ЕС не решит проблемы местных фермеров.

«Никакого отношения к происходящему в Европе зерно из России не имеет, объёмы маленькие. К тому же, мы поставляем исключительно морем. Никакого сухопутного транзита российского зерна по территории Евросоюза нет. В отличие от украинского зерна, которое едет сухопутными путями, железной дорогой и должно транзитом проезжать многие порты, например, в Болгарии и Румынии. Но оно настолько дешевое и, следовательно, привлекательное для потребителей, что его перехватывают», — рассказал Злочевский.

Причём поставляемые сейчас в Европу из России и Белоруссии объёмы зерновых небольшие не только в смысле потребности Евросоюза, но и с точки зрения экспорта союзных республик, заверил он. Это «капля в море» общих поставок зерна, отгружаемого отечественными поставщиками за рубеж.

Поэтому на отечественных поставщиках, у которых иногда действительно возникают сложности при реализации больших объёмов зерна на внешних рынках, новая пошлина в странах ЕС практически не скажется, уверен эксперт.

Евросоюз планирует на днях ввести пошлину на зерно из России и Белоруссии — 95 евро за тонну. Об этом сообщило Financial Times. Цель этой меры — успокоить европейских фермеров и власти некоторых стран ЕС. При этом источники издания опасаются резкого удорожания зерновых.

Ранее, 5 марта, президент России Владимир Путин сообщил, что страна стала четвёртой в мире по экспорту агропродукции, заработав 43,5 млрд долларов. В рейтинге поставщиков пшеницы Россия заняла первое место. Об этом глава государства заявил на встрече с аграриями в Ставропольском крае. Он добавил, что таких результатов никогда не было.

А 18 марта сообщалось, что Франция присоединилась к призывам Польши ограничить импорт в ЕС зерна и прочей сельхозпродукции с Украины. При этом Париж, как отметило издание Politico, угрожает сорвать переговоры по продлению на год права для Киева свободной торговли с ЕС.