Москва, 21 февраля, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 февраля глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не меньше, чем в 2023 году. Я сказал, что у нас очень сильно упали цены на продукцию агропромышленного комплекса. В том числе зерна мы планируем за рубеж в этом году поставить до 70 миллионов тонн», — приводит слова Патрушева официальный сайт Кремля.

Также глава Минсельхоза напомнил, что в 2023 году выручка от поставок продукции агропромышленного комплекса превысила $43 млрд, что на $1,5 млрд выше, чем за тот же отчётный период годом ранее. В 2022-2023 сельскохозяйственном году поставки зерна на экспорт составили 60 миллионов тонн.

Как передавало ИА Регнум, в ходе разговора с Владимиром Путиным Дмитрий Патрушев также доложил о выполнении поручения о поставках гуманитарных грузов странам Африки. Так, по его словам, в Мали, Зимбабве, Эритрею и Буркина-Фасо было поставлено по 25 тысяч тонн зерна, в Сомали и Центральноафриканскую Республику — по 50 тысяч тонн зерна.