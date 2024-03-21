Москва, 21 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Ни на одном из избирательных участков на выборах президента России не отменили результаты голосования. Об этом 21 марта заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЕ

По её данным, в ходе выборов злоумышленники залили зелёнкой три десятка ящиков для голосования, при этом большую часть бюллетеней сохранили и учли.

«В итоге пострадало всего 36 бюллетеней», — сказала глава ЦИК, уточнив, что ни на одном избирательном участке не отменили результатов голосования.

Памфилова добавила, что дополнительно ЦИК по техническим причинам признал недействительными 709 бюллетеней в восьми регионах на 11 избирательных участках.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Памфилова заявила, что комиссия в ходе проведения выборов президента не получила ни одной жалобы, которую необходимо было бы рассматривать на заседании ЦИК. Она уточнила, что с избирательных участков по решению судов удалили только двух наблюдателей в двух регионах из общего числа 400 тыс. работавших на них.

Ранее в этот же день заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что залитые зелёнкой на выборах президента избирательные бюллетени оказались читаемыми. Он уточнил, что их учли при подсчёте голосов.

ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования на выборах президента России. Итоговый результат Владимира Путина на выборах президента России составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек.

По результатам голосования Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Памфилова назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за действующего главу государства. По данным ЦИК на 21 марта, явка избирателей на выборы президента России с учётом ДЭГ составила 77,49%.