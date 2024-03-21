Москва, 21 марта, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Отдельное наказание для блогеров и коучей за нарушения ими законодательства при оказании информационно-консультативных услуг может появиться в КоАП и УК РФ. Такой вариант начали обсуждать в Госдуме, сообщили 21 марта «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня, 21 марта, на первом заседании рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса депутаты обсудят новые меры регулирования блогосферы. Рабочую группу возглавили вице-спикер Пётр Толстой («Единая Россия») и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

По мнению ряда экспертов, ужесточение наказания можно вводить только после широкого обсуждения подобных мер с профессиональным сообществом.

В Кодекс об административных правонарушениях авторы инициативы предложили добавить статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Эта статья касается блогеров, у которых нет аккредитации на продажу информационных продуктов. Депутаты предложили ввести такую аккредитацию, которую нужно будет получать в специально созданной для этих целей организации.

«Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность», — пояснила Лантратова.

Предусмотрели и нововведения в Уголовный кодекс. Депутаты предложили ввести наказание для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением гражданам, организации или государству крупного ущерба.

Также инициаторы нововведений предложили создать в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) код «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Кроме того, коучей и других интернет-тренеров хотят обязать уведомлять государство о начале ими практики по созданию таких проектов.

По мнению партнёра юркомпании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, отсутствие регулировки этой сферы приводит к возможности распространения противоправной деятельности.

«Любые правоотношения должны быть урегулированы. Социальная подоплека подогревает тему и вынуждает курировать блогосферу», — заявил Горбунов.

По мнению другого эксперта, директора Ассоциации информационного бизнеса Григория Аветова, ввести наказание и ОКВЭД для блогеров сложно. Кроме того, оказание образовательных услуг уже лицензируют в обязательном порядке. По его мнению, нельзя подогнать такую разнообразную по своей сути работу, как инфобизнес, под один стандарт.

«Есть те, кто берёт деньги за курсы, которыми недовольны 100% его потребителей. Но такие правонарушения либо уже регулируются законом, либо могут регулироваться только рынком, когда сами потребители отказываются покупать услуги, к которым нет доверия, потому что по ним либо нет позитивных отзывов, либо только негативные», — сказал Аветов.

В России в минувшем году несколько известных блогеров стали фигурантами уголовных дел. Так, Елену Блиновскую, Валерию и Артёма Чекалиных привлекли за неуплату налогов. Блиновская за два года деятельности не заплатила налогов 918 млн рублей, Чекалина — 300 млн, ещё одна блогер Александра Митрошина — 120 млн рублей.

Против блогера Аяза Шабутдинова в январе возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Кроме того, в январе его обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

Некоторые блогеры проходят по другим статьям. Так, Александр Шпак 14 марта стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о ВС России.