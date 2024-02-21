Москва, 21 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Сумма недоимки по делу основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской превысила 906 млн рублей. Это установили в результате экономической экспертизы, проведённой по уголовному делу в отношении блогерши о неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом 21 февраля сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Блогер Елена Блиновская

Источник ТАСС напомнил, что изначально речь шла о недоимке в размере около 918 млн рублей. Такую сумму установил следственный орган. После дополнительной проверки сумма уменьшилась на 11 млн рублей.

«Сейчас стало известно, что сумма недоимки по результатам проведённой экономической экспертизы составляет чуть более 906 млн рублей», ― уточнил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов против Блиновской СК возбудил в конце апреля прошлого года. Блогершу задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. По версии следствия, она скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на сумму 918 млн рублей. Также её обвинили в неправомерном обороте средств платежей, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Изначально суд отправил её под домашний арест. Однако за нарушения меры пресечения Замоскворецкий суд 22 января по ходатайству следствия заключил Блиновскую под стражу до 26 апреля. В этот же день её доставили в СИЗО. 13 февраля Мосгорсуд отказался освободить блогера из-под ареста.

По данным источника в правоохранительных органах, Следственный комитет планирует завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера в марте. После результатов налоговой экспертизы ей предъявят окончательное обвинение.