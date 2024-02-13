Москва, 13 февраля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил 13 февраля следователь в Таганском суде Москвы.

Михаил Терещенко/ТАСС Аяз Шабутдинов

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено ещё семь уголовных дел», — заявил следователь в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста обвиняемому.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По версии МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы.

Спустя день прокуратура сообщила о предъявлении блогеру обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве. Так, поверившие ему граждане заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В 2023 году доход Шабутдинова составил таким образом 300 млн рублей. В тот же день блогера арестовали.

Позднее сам Шабутдинов назвал свой арест недоразумением и «нездоровым сигналом» для российского бизнеса. По словам блогера, он не согласен с обвинением, так как принадлежащий ему «Like Центр» является образовательной компанией с лицензией Минобразования и аккредитацией Минцифры.

В то же время одна из его учениц, Наталья Калистрова рассказала, что участникам бизнес-курсов Шабутдинова подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. По её словам, во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, «находясь в состоянии эйфории».