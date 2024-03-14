Москва, 14 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Блогер Александр Шпак стал фигурантом уголовного дела о распространении дискредитирующей информации о Вооружённых силах России, сообщил 14 марта «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

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«В отношении Александра Шпака возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации»)», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника агентства, причиной для возбуждения уголовного дела стали посты блогера в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января МВД объявило в розыск Александра Шпака по уголовной статье. 22 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера.

В 2022 году Шпак уехал из России в Турцию. За границей он критиковал проведение Россией спецоперации.

В октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал Шпака виновным в пяти административных правонарушениях, в том числе по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. Блогеру выписали штраф в размере 50 тыс. рублей по каждому из пяти пунктов.