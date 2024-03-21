Москва, 21 марта, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России является одним из показателей их демократичности. Об этом 21 марта заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что поспешившие заявить о якобы недемократичности выборов президента России высокопоставленные западные чиновники не знают, не понимают и никогда, по её словам, не поймут российский народ.

«Мы это [такие заявления Запада] слышали не раз, конечно, во многих их странах не проводятся прямые выборы, как у нас, у нас главный аспект демократичности, что выборы главы государства прямые», — добавила Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава ЦИК заявила, что явка на выборах президента России в 2024 году оказалась рекордной в новейшей истории страны. Памфилова также назвала это беспрецедентным. По данным ЦИК на 21 март явка избирателей на выборы президента России с учётом ДЭГ составила 77,49%.

Голосование на выборах президента в России проходило в период с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин победил с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Как рассказала 18 марта Памфилова, за Путина проголосовали рекордные 76 млн человек.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Путин в ходе встрече с другими кандидатами в президенты отметил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законом. Он выразил надежду на то, что такой конструктивный подход удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития России.