Памфилова назвала явку на выборах президента показателем их демократичности
Памфилова назвала явку на выборах президента РФ показателем их демократичности
Москва, 21 марта, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России является одним из показателей их демократичности. Об этом 21 марта заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
«И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности», — сказала она.
Глава ЦИК отметила, что поспешившие заявить о якобы недемократичности выборов президента России высокопоставленные западные чиновники не знают, не понимают и никогда, по её словам, не поймут российский народ.
«Мы это [такие заявления Запада] слышали не раз, конечно, во многих их странах не проводятся прямые выборы, как у нас, у нас главный аспект демократичности, что выборы главы государства прямые», — добавила Памфилова.
Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава ЦИК заявила, что явка на выборах президента России в 2024 году оказалась рекордной в новейшей истории страны. Памфилова также назвала это беспрецедентным. По данным ЦИК на 21 март явка избирателей на выборы президента России с учётом ДЭГ составила 77,49%.
Голосование на выборах президента в России проходило в период с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.
По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин победил с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Как рассказала 18 марта Памфилова, за Путина проголосовали рекордные 76 млн человек.
Путин в ходе встрече с другими кандидатами в президенты отметил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законом. Он выразил надежду на то, что такой конструктивный подход удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития России.