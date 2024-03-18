Москва, 18 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Избирательная кампания на выборах президента России шла цивилизованно и в полном соответствии с законом, заявил 18 марта на встрече с другими кандидатами Владимир Путин.

кадр из видео

«Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития», — заявил он в начале мероприятия.

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Путин также отметил, что цели у всех кандидатов, включая его самого, были общими и что необходимо в любом случае продолжать активную совместную работу в парламенте и продвигать идеи развития страны.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на президентских выборах проходило с 15 по 17 марта, вместе с Путиным на пост баллотировались зарегистрированные Центризбиркомом кандидаты Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). По итогам обработки 100% протоколов, Путин одержал победу с результатом 87,28%, Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%.

Явка на выборах составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, наблюдатели от Содружества независимых государств также не выявили нарушений, выборы, по их словам, прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.