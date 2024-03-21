Загреб, 21 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Поздравление премьер-министра Индии Нарендры Моди с победой на выборах президента России Владимира Путина продемонстрировало, что западные страны никак не способны повлиять на российско-индийские отношения. Такое мнение 18 марта высказал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

Russian Presidency/Global Look Press Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», — написал он.

Обозреватель напомнил, что Индия установила дружественные отношения ещё с Советским Союзом и развивает отношения с Россией в рамках межгосударственного сообщества БРИКС.

Индийские власти ни в коем случае не позволят США разрушить свои крепкие отношения с Москвой, отметил автор статьи.

«Мир уже активно практикует то, о чем любит упоминать сам Владимир Путин, — многополярность и невмешательство в чужие внутренние проблемы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Моди поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. Он также отметил, что надеется на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства России и Индии.

Премьер-министр Индии 20 марта провёл телефонный разговор с президентом России, вновь поздравив Путина с победой на выборах главы государства. Стороны также обменялись мнениями по международной повестке, в частности по ситуации с кризисом на Украине.

Процедура голосования на выборах президента России проходила в период с 15 по 17 марта. На этот пост баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Путин.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин одержал победу с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%. ЦИК официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.