В Хорватии заявили, что Запад не может повлиять на отношения России и Индии
Advance: Запад никак не может повлиять на отношения между Индией и Россией
Загреб, 21 марта, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Поздравление премьер-министра Индии Нарендры Моди с победой на выборах президента России Владимира Путина продемонстрировало, что западные страны никак не способны повлиять на российско-индийские отношения. Такое мнение 18 марта высказал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.
«Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта», — написал он.
Обозреватель напомнил, что Индия установила дружественные отношения ещё с Советским Союзом и развивает отношения с Россией в рамках межгосударственного сообщества БРИКС.
Индийские власти ни в коем случае не позволят США разрушить свои крепкие отношения с Москвой, отметил автор статьи.
«Мир уже активно практикует то, о чем любит упоминать сам Владимир Путин, — многополярность и невмешательство в чужие внутренние проблемы», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Моди поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. Он также отметил, что надеется на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства России и Индии.
Премьер-министр Индии 20 марта провёл телефонный разговор с президентом России, вновь поздравив Путина с победой на выборах главы государства. Стороны также обменялись мнениями по международной повестке, в частности по ситуации с кризисом на Украине.
Процедура голосования на выборах президента России проходила в период с 15 по 17 марта. На этот пост баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Путин.
По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин одержал победу с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%. ЦИК официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.