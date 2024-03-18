Нью-Дели, 18 марта, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Он сообщил об этом 18 марта в соцсети X (ранее Twitter).

EPA/HARISH TYAGI/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», — написал он.

Глава правительства Индии также выразил надежду на совместную работу по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил Путина с победой на выборах президента России. Он пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а также дальнейшего прогресса в отношениях двух стран.

Ранее в этот же день Путину позвонили, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, президенты Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Лидеры указанных стран отметили высокую явку, подчеркнув, что россияне поддержали проводимый Путиным политический курс.

Председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта также поздравил Путина с победой на выборах. По его словам, переизбрание российского лидера на пост главы государства свидетельствует о его поддержке со стороны россиян.

Голосование на выборах президента России проходило в период с 15 по 17 марта. На этот пост претендовали четыре зарегистрированные Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

По информации ЦИК, после обработки 100% протоколов УИК Путин победил на выборах с результатом 87,28% голосов. Вторым стал Харитонов (4,31%), третьим Даванков (3,85%) и четвёртым Слуцкий (3,20%).