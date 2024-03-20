Лозанна, Швейцария, 21 марта, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) должен следовать правилам олимпийского движения, чтобы восстановить своё членство в Международном олимпийском комитете (МОК), заявил журналистам президент МОК Томас Бах.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

«Все те, кто соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении», — отметил он.

По словам Баха, сейчас наступила очередь для шагов со стороны ОКР.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября МОК приостановил членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления из-за включения в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. МОК своим решением прекратил финансирование ОКР олимпийским движением, а также объявил, что организация больше не может действовать как национальный олимпийский комитет.

8 декабря 2023 года МОК допустил, что российские спортсмены могут принять участие в Олимпийских играх в Париже, но только в нейтральном статусе. Организация выдала лицензии лишь шести российским и пяти белорусским атлетам.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что чиновники МОК извратили идею инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Российский лидер напомнил, что целью олимпийского движения являлось объединение людей, а не их разъединение.

23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства России.