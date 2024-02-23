Лозанна, Швейцария, 23 февраля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке членства России. Соответствующий пресс-релиз 23 февраля опубликовали на сайте CAS.

Сергей Бобылев/ТАСС TASS

«Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию, подтвердив оспариваемое решение и установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии, который является высшей инстанцией.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления. Директор по коммуникациям Марк Адамс заявил, что такое решение приняли, так как ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что чиновники МОК извратили идею инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена «О, спорт, ты — мир». Глава государства напомнил, что это спортивное движение создавали для объединения людей, а не разъединения.

Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев 22 февраля 2024 года назвал «паскудной историей» лишение российских спортсменов возможности участвовать в Олимпиаде. Он подчеркнул, что МОК переживает кризис и его действия явно противоречат заветам де Кубертена.