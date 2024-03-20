Москва, 20 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Исследования ВЦИОМ доказали, что чистота прошедших в России президентских выборов находится на высшем уровне, заявил на брифинге 20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«То, что выборы абсолютно чистые и этот показатель находится на высшем возможном уровне, — это невозможно оспорить, это лишний раз подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин», — заявил представитель Кремля.

По данным ВЦИОМ, рекордные 65% россиян указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. Еще 18% выбрали в ходе опроса вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране». Таким образом, в сумме 83% сочли выборы честными. Таковы данные телефонного опроса, проведённого ВЦИОМ 18 марта 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Им задали вопрос: вы знаете или не знаете результаты прошедших президентских выборов? Если знаете, то доверяете им или нет?». Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за действующего главу государства проголосовали порядка 76 млн россиян. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,85% избирателей, за кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,20%.

Как отметил Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Путин на встрече с другими кандидатами в президенты Харитоновым, Даванковым и Слуцким заявил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законом.