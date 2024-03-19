Москва, 19 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В России 83% граждан считают честными выборы президента, состоявшиеся 15–17 марта. Такие результаты показал опрос, итоги которого 19 марта опубликовал ВЦИОМ.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«В этом году рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны, соответствуют волеизъявлению избирателей — 65%», — сообщил ВЦИОМ.

Еще 18% выбрали в ходе опроса вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране». Таким образом, в сумме 83% сочли выборы честными.

Телефонный опрос специалисты ВЦИОМ проводили 18 марта, узнав мнение 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

На момент проведения исследования 85% жителей страны уже ознакомились с итогами голосования.

Участники опроса ответили на вопрос, какие эмоции вызывают у них результаты голосования. Выяснилось, что у тех, кто уже ознакомился с итогами выборов, 42% они вызывают надежду, у 34% — радость, у 21% — воодушевление.

Как сообщало ИА Регнум, ЦИК 18 марта объявил, что за действующего президента России Владимира Путина, баллотировавшегося в качестве самовыдвиженца, проголосовали 87,28%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, этот показатель оказался рекордным для президентских выборов в России. Явку в 77,44% председатель Центризбиркома также назвала рекордной.

Путин на встрече с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым (КПРФ), Владиславом Даванковым («Новые люди») и Леонидом Слуцким (ЛДПР) заявил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законом. Харитонов на выборах набрал 4,31% голосов избирателей, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.