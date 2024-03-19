ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными
Москва, 19 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В России 83% граждан считают честными выборы президента, состоявшиеся 15–17 марта. Такие результаты показал опрос, итоги которого 19 марта опубликовал ВЦИОМ.
«В этом году рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны, соответствуют волеизъявлению избирателей — 65%», — сообщил ВЦИОМ.
Еще 18% выбрали в ходе опроса вариант «Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране». Таким образом, в сумме 83% сочли выборы честными.
Телефонный опрос специалисты ВЦИОМ проводили 18 марта, узнав мнение 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
На момент проведения исследования 85% жителей страны уже ознакомились с итогами голосования.
Участники опроса ответили на вопрос, какие эмоции вызывают у них результаты голосования. Выяснилось, что у тех, кто уже ознакомился с итогами выборов, 42% они вызывают надежду, у 34% — радость, у 21% — воодушевление.
Как сообщало ИА Регнум, ЦИК 18 марта объявил, что за действующего президента России Владимира Путина, баллотировавшегося в качестве самовыдвиженца, проголосовали 87,28%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, этот показатель оказался рекордным для президентских выборов в России. Явку в 77,44% председатель Центризбиркома также назвала рекордной.
Путин на встрече с другими кандидатами в президенты Николаем Харитоновым (КПРФ), Владиславом Даванковым («Новые люди») и Леонидом Слуцким (ЛДПР) заявил, что избирательная кампания прошла цивилизованно и в полном соответствии с законом. Харитонов на выборах набрал 4,31% голосов избирателей, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.