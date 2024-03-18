Белгород, 18 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела Белгорода украинской армией, сообщил 18 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«У женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. У мужчины осколочные ранения верхней конечности», — сообщил Гладков, уточнив, что пострадавшего госпитализировали.

Губернатор также сообщил, что повреждения получили три многоквартирных дома (пострадали шесть квартир) и три хозяйственных субъекта, автомобили, теплица и забор на одном из предприятий.

Также пострадал Белгородский район. В посёлке Октябрьский получило повреждение здание производственного предприятия, в посёлке Дубовое пробило крышу в частном доме, в посёлке Разумное в восьми квартирах одного дома выбило окна, в трёх частных домах посекло окна и кровли.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 марта Гладков объявил, что в Белгороде и в Белгородском районе начал действовать режим ракетной опасности. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

Вскоре Минобороны России сообщило, что ВСУ попытались атаковать регион снарядами реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов.

По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, в результате утренней атаки ВСУ на город пострадал мирный житель. Гладков позже сообщил, что пострадали два человека — одного госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь, он отказался ложиться в больницу.

Минобороны после полудня сообщило, что в период с 11:30 до 11:45 мск ВСУ вновь атаковали Белгородскую область, применив Vampire, а также РСЗО «Град» и «Ольха».

Кроме того, пострадали жители Белгородского района в результате прямого попадания в жилой дом. В селе Никольском после атаки ВСУ подросток и мужчина погибли и ещё четыре мирных жителя, в том числе маленькая девочка, получили ранения.