Белгород, 18 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В результате воздушной атаки Белгорода и Белгородского района со стороны украинской армии пострадали два мирных жителя. Об этом 18 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

По словам главы региона, ранее над Белгородом и Белгородским районом из-за воздушной атаки со стороны украиснких войск сработала российская система противовоздушной обороны.

«По предварительным данным, два человека пострадали. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза. Бригадой скорой он доставлен в Областную клиническую больницу, где врачи отделения микрохирургии глаза оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он.

Гладков уточнил, что второй пострадавший с непроникающим ранением брюшной стенки самостоятельно обратился в больницу и ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, мужчина отказался от госпитализации.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных жилых домовладениях, трёх квартирах трёх многоквартирных домов, семи хозсубьектах и 37 автомобилях и одном пассажирском автобусе, трёх хозпостройках, двух предприятиях и одном гараже», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что при обстреле города утром 18 марта со стороны ВСУ получил ранения один мирный житель. По его словам, пострадавшего доставили в медучреждение.

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников 18 марта рассказал, что из-за обстрелов украинской армии с 12 марта в регионе погибли 11 человек и получили ранения ещё 82 мирных жителя. По его словам, 40 пострадавших находятся в медучреждениях, при этом состояние девяти из них врачи оценивают, как тяжёлое, но стабильное.