Белгородский район, Белгородская область, 18 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Два мирных жителя погибли, ещё четверо получили ранения в результате обстрела села Никольское в Белгородском районе, сообщил 18 марта губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Телеграм-канал Губернатора Белгородской области Вячселава Гладкова

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольском», — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что произошло прямое попадание в частный жилой дом, в результате которого погибли мужчина и молодой человек 17 лет. Они скончались на месте от полученных ран.

Спасти удалось маленькую девочку, которую извлекли из-под завалов дома. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей, её доставили в детскую областную больницу.

Спасатели продолжили разбор завалов. Как отметил губернатор, в попавшем под обстрел доме могут находиться ещё две женщины.

Он уточнил, что ещё трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации. Один из них получил отравление угарным газом, помогая спасать девочку. Второй мужчина получил лёгкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего диагностировали баротравму. Им оказали необходимую медпомощь на месте.

Кроме того, в Никольском повреждения получили ещё четыре дома: пострадали окна, кровля, фасад, заборы.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде и Белгородском районе утром 18 марта объявляли режим ракетной опасности, накануне, 17 марта, ракетную опасность объявляли три раза.

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что с 12 марта в регионе 11 человек погибли и 82 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинской армии. По данным Гладкова, 18 марта два человека получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Белгород и Белгородский район. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. У второго диагностировали непроникающее ранение брюшной стенки.

Минобороны сообщило, что рано утром 18 марта ВСУ применили систему залпового огня RM-70 Vampire при атаке на Белгородскую область. Десять снарядов сбили российские силы ПВО. Затем ВСУ применили, обстреливая регион, Vampire, РСЗО «Ольха» и «Град». Российские средства ПВО сбили восемь снарядов Vampire, две «Ольхи» и один «Град».