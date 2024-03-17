Москва, 17 марта, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Вмешательство в выборы президента России идёт со стороны всех недружественных стран, среди лидеров — США и Германия. Об этом 17 марта заявил посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович на брифинге.

Артем Геодакян/ТАСС

На вопрос, какие страны вмешиваются в выборы, Аскальдович ответил, что это все недружественные страны, и США — в первую очередь. Кроме того, очень много попыток вмешательства от ФРГ.

«Американцы ставят вопрос таким образом, чтобы весь мир признал наши выборы нелегитимными, незаконными. Вот их основной посыл», — сказал Аскальдович.

В свою очередь, ФРГ, по его словам, пытается вмешиваться в выборы через неправительственные организации и СМИ, хочет очернить и поставить под сомнение избирательный процесс.

Он добавил, что Россия ведёт работу по противодействию.

Как передавало ИА Регнум, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что поведение Запада в ходе выборов является показателем современного состояния с правами человека в западных странах. По её словам, власти недружественных России стран вводят санкции против организаторов выборов, препятствуют гражданам осуществлять свои права и одновременно поощряют тех, кто проводит теракты в приграничных регионах России.

Ранее МИД РФ обвинил западные страны в создании препятствий для волеизъявления живущих в этих странах граждан России. В штабе по наблюдению за выборами в Москве отмечали, что большинство DDoS-атак на избирательные ресурсы идёт из США и Британии.