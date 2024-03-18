Москва, 18 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 марта прокомментировал заявления США о якобы нечестности президентских выборов в стране и подчеркнул, что в Кремле с такой оценкой категорически не согласны из-за предвзятости Запада.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы, учитывая, что де-факто США являются страной, глубоко вовлечённой в войну на Украине, и это страна, которая, по сути, де-факто воюет с нами», — заявил представитель Кремля.

О том, что США не признают легитимность и результаты выборов президента России, заявлял пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер, по словам которого американские власти якобы могут «принять меры» в отношении наблюдателей на выборах президента в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, в Крыму и Севастополе.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД по выборам Геннадий Аскальдович заявил днём ранее, что вмешательство в выборы президента России идёт со стороны всех недружественных стран, среди лидеров — в первую очередь, США, а также Германия.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта, на пост баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»), набравшие по итогам обработки 99,72% протоколов 3,21%, 4,3% и 3,83% соответственно, и самовыдвиженец Владимир Путин, побеждающий с рекордным для всех президентских выборов в России результатом в 87,29% голосов избирателей.

Как заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, явка на выборах президента в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за рубежом в голосовании приняли участие более 372 тыс. человек, что, по её словам, беспрецедентно. В Вооружённых силах явка на выборах составила 99,8%, в голосовании приняли участие проходящие службу по контракту и призыву, гражданские работники армии и участники специальной военной операции.

Памфилова также сообщила, что в ходе выборов президента не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией. Наблюдатели от Содружества независимых государств также не выявили нарушений в процессе выборов президента, выборы, по их словам, прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно. Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.