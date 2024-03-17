Москва, 17 марта, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова поставила «высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов президента РФ. Об этом глава ЦИК заявила в эфире телеканала «Россия-24».

Виталий Аньков / РИА Новости

«То, что мы выложились полностью, и я могу дать оценку своим коллегам, это, действительно, высший балл, самый высший балл», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в 21:00 закрылись последние избирательные участки в Калининградской области. Согласно первым экзитполам (опросам на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ, на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин набирает 87%, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,6%, Вячеслав Даванков («Новые люди») — 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3%.

1,2% бюллетеней признаны недействительными.

Голосование длилось три дня, с 15 по 17 марта.

Явка на 20:00 мск 17 марта составила 73,33%, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Явка в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94%.

Днём 17 марта явка превысила показатели президентских выборов 2018 года. Подобной активности на выборах в России ранее не наблюдалось, отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.